Южноуральские энергетики готовятся к паводку и предупреждают о весенних опасностях

Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» сообщают о готовности к прохождению весеннего паводкового периода и мерах по минимизации возможных последствий половодья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу филиала.

«В число обязательных мероприятий входят обследование энергообъектов, производственных зданий и сооружений, находящихся в зоне воздействия паводковых вод. Ведутся активные работы по расчистке от снега и наледи кровель зданий и сооружений, подготовке водоотводящих лотков и каналов к пропуску талых вод, проверке технического состояния водоотводящих устройств. Проверяется готовность спецтехники и специальных транспортных средств, во всех подразделениях создан резерв оборудования и материалов, необходимых для возможных ремонтно-восстановительных работ», — рассказали в энергокомпании, добавив, что все мероприятия проходят в тесном взаимодействии с МЧС по региону.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и в целях координации работы всех производственных отделений в энергокомпании создана противопаводковая комиссия, которую возглавил заместитель директора — главный инженер Владимир Болотин. С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом проведены специнструктажи и учебные тренировки.

«На период паводка будет установлено круглосуточное дежурство ответственных специалистов во всех производственных отделениях “Челябэнерго”. Особое внимание при этом уделяется сохранности линий электропередачи, расположенных в поймах рек и затопляемых местах, а также трансформаторных подстанций, находящихся в зоне подтопления талыми водами», — добавили в энергокомпании.

В связи с наступлением паводкового периода филиал «Челябэнерго» призывает жителей Челябинска и Челябинской области соблюдать меры безопасности.

— Следует также помнить, что нельзя подключать и отключать электричество мокрыми руками, потому что вода хорошо проводит ток. После затопления использовать розетки можно только в случае их полного высыхания.