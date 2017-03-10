Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Снайпер ликвидировал одного из лучших штурмовиков Правого сектора
Как обустроить балкон: 5 идей
Китаянка родила младенца-гиганта
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: украинские пограничники обиделись и ушли с границы с Польшей
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Штаб блокады Донбасса: Порошенко обезумел и провоцирует
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
14:21 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральские энергетики готовятся к паводку и предупреждают о весенних опасностях

Кроме прочего, энергетики предупреждают жителей Челябинской области о мерах безопасности в период весеннего половодья.

Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» сообщают о готовности к прохождению весеннего паводкового периода и мерах по минимизации возможных последствий половодья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу филиала.

«В число обязательных мероприятий входят обследование энергообъектов, производственных зданий и сооружений, находящихся в зоне воздействия паводковых вод. Ведутся активные работы по расчистке от снега и наледи кровель зданий и сооружений, подготовке водоотводящих лотков и каналов к пропуску талых вод, проверке технического состояния водоотводящих устройств. Проверяется готовность спецтехники и специальных транспортных средств, во всех подразделениях создан резерв оборудования и материалов, необходимых для возможных ремонтно-восстановительных работ», — рассказали в энергокомпании, добавив, что все мероприятия проходят в тесном взаимодействии с МЧС по региону.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и в целях координации работы всех производственных отделений в энергокомпании создана противопаводковая комиссия, которую возглавил заместитель директора — главный инженер Владимир Болотин. С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом проведены специнструктажи и учебные тренировки.

«На период паводка будет установлено круглосуточное дежурство ответственных специалистов во всех производственных отделениях “Челябэнерго”. Особое внимание при этом уделяется сохранности линий электропередачи, расположенных в поймах рек и затопляемых местах, а также трансформаторных подстанций, находящихся в зоне подтопления талыми водами», — добавили в энергокомпании.

В связи с наступлением паводкового периода филиал «Челябэнерго» призывает жителей Челябинска и Челябинской области соблюдать меры безопасности.

— Следует также помнить, что нельзя подключать и отключать электричество мокрыми руками, потому что вода хорошо проводит ток. После затопления использовать розетки можно только в случае их полного высыхания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Трактор» продлил на 2 года контракт с нападающим Щехурой
Четверо россиян были на борту упавшего близ Стамбула вертолета
Мутко подтвердил отстранение от выборов в Совет ФИФА
Источник назвал причину падений самолетов с «Адмирала Кузнецова»
В Госдуму внесли законопроект об ограничении вейпов и кальянов
В МИД рассказали о задержании в Ливии судна с россиянами
Лукашенко назвал неработающих граждан будущими преступниками
Виновники ДТП доплатят из своих
Спорт
Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова»
Авто
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников Почти все они стоят, как яхта или коттедж. А умение ездить по дорогам и без них считайте бонусом. Или обузой?
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей Стартовало голосование, в котором дети до 16 лет выберут любимых актеров, актрис, звезд телевидения и шоу-бизнеса
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
33 станции метро построят в Новой Москве
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь