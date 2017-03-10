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17:18 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В выходные в Татарстане похолодает до минус 15 градусов

(Город Казань KZN.RU, 10 марта). В Татарстане и его столице в предстоящие выходные сохранится прохладная, облачная, с прояснениями погода.

Ночью в субботу, 11 марта, температура в Казани составит 4−6 градусов мороза. Ветер будет южный, умеренный. Местами прогнозируется туман. В целом по республике минимальная ночная температура воздуха составит минус 3−8, при прояснениях и в восточных районах до 9−14 градусов ниже нуля.

Днем 11 марта столбики термометров в Казани поднимутся до 2 градусов тепла. Температура в Татарстане будет варьироваться от минус 3 до +2 градусов. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, в субботу местами по республике ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

В воскресенье, 12 марта, минимальная температура воздуха ночью составит 5−10, при прояснениях и в восточных районах до 15 градусов мороза; максимальная температура воздуха днем составит от 3 градусов ниже нуля до 2 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, осадков в эти дни не ожидается. На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная.

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