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17:37 (мск), источник: ИА REGNUM

В портах Краснодарского края завершился морской ледовый сезон

Порт Ейск, расположенный в Азовском море, 9 марта завершил ледовую проводку судов.

На открытом заседании в Ростове-на-Дону руководитель Бассейновой комиссии по организации ледокольной проводки судов в российских морских портах Азовского моря (БК) Сергей Сафоничев сообщил:

«Во время ледовой навигации 2016—2017 годов была организована проводка 300 судов, из них на вход в порт было проведено 152 судна, на выход — 148. В период ледокольной проводки в морском порту погрузили 922 тыс. тонн, выгрузили — 12 тыс. тонн различных грузов. С 8:00 8 марта распоряжением капитана морского порта Ейск объявлено об окончании периода ледокольных проводок».

Ледовая кампания в порту Темрюк завершилась 20 февраля. За это время была организована ледокольная проводка 25 судов. В морских портах Ейск и Темрюк работали ледокол «Капитан Крутов» и многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов», сообщает portnews.ru.

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