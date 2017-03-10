В портах Краснодарского края завершился морской ледовый сезон
Порт Ейск, расположенный в Азовском море, 9 марта завершил ледовую проводку судов.
Порт Ейск, расположенный в Азовском море, 9 марта завершил ледовую проводку судов.
На открытом заседании в
«Во время ледовой навигации 2016—2017 годов была организована проводка 300 судов, из них на вход в порт было проведено 152 судна, на выход — 148. В период ледокольной проводки в морском порту погрузили 922 тыс. тонн, выгрузили — 12 тыс. тонн различных грузов. С 8:00 8 марта распоряжением капитана морского порта Ейск объявлено об окончании периода ледокольных проводок».
Ледовая кампания в порту Темрюк завершилась 20 февраля. За это время была организована ледокольная проводка 25 судов. В морских портах Ейск и Темрюк работали ледокол «Капитан Крутов» и многофункциональное