В портах Краснодарского края завершился морской ледовый сезон

На открытом заседании в Ростове-на-Дону руководитель Бассейновой комиссии по организации ледокольной проводки судов в российских морских портах Азовского моря (БК) Сергей Сафоничев сообщил:

«Во время ледовой навигации 2016—2017 годов была организована проводка 300 судов, из них на вход в порт было проведено 152 судна, на выход — 148. В период ледокольной проводки в морском порту погрузили 922 тыс. тонн, выгрузили — 12 тыс. тонн различных грузов. С 8:00 8 марта распоряжением капитана морского порта Ейск объявлено об окончании периода ледокольных проводок».