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14:52 (мск), источник: ТАСС

Впервые за 10 лет на Урале зарегистрирован случай укуса клеща в январе

Специалисты предсказывают, что предстоящий сезон будет «средним» по интенсивности.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Случай укуса клеща в январе был впервые за десять лет зарегистрирован в Свердловской области в 2017 году. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских.

«Первый укус у нас случился в середине января 2017 года в частном секторе Чкаловского района Екатеринбурга — это уникальный случай, такого не было минимум лет десять. Клещ был занесен в дом собакой, а поскольку это частный сектор, вероятно наличие грызунов, которые являются “кормителями” клещей. Произошел контакт с домашним животным и занос клеща. В результате клещом была покусана женщина, ей ввели иммуноглобулин, клеща исследовали, он не был заражен клещевыми инфекциями», — сказал он.

По словам Юровских, прошлый сезон клещевых инфекций был «средним» по интенсивности, таким же ожидается и предстоящий сезон.

В Свердловской области в 2016 году было зарегистрировано чуть более 25 тыс. укусов клещами, что на 17% меньше, чем в 2015 году и на треть меньше среднемноголетних данных. Было зарегистрировано 99 случаев заболевания клещевым энцефалитом. «Ни одного случая летального исхода от клещевого энцефалита не было выявлено в Свердловской области. Впервые за долгие годы мы не регистрировали случаи летального исхода от этой тяжелейшей инфекции», — отметил Юровских.

В настоящее время основным экспертным центром в России в области сельскохозяйственной, лесной и почвенной акарологии (раздел зоологии беспозвоночных, изучающий клещей — прим. ТАСС) является Тюменский государственный университет (ТюмГУ). К работе в международной комплексной научно-исследовательской лаборатории по изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия привлечены российские и зарубежные специалисты, описано свыше 550 видов клещей, опубликовано более 200 научных статей в ведущих мировых журналах.

В 2016 году в лаборатории было установлено новое оборудование — криогенная вакуумная установка для сушки биологических образцов нового поколения. Она была закуплена по гранту Российского научного фонда для изучения клещей в Западной Сибири. Также тюменские ученые совестно с коллегами Новой Зеландии проводят исследования клещей пяти торфяных болот на северо-западе Восточно-Европейской равнины. Они изучают географические и ландшафтные условия местности и особенности микроместообитаний, которые складываются в определенных видах сфагновых мхов.

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