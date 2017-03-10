Впервые за 10 лет на Урале зарегистрирован случай укуса клеща в январе
Специалисты предсказывают, что предстоящий сезон будет «средним» по интенсивности.
Специалисты предсказывают, что предстоящий сезон будет «средним» по интенсивности.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Случай укуса клеща в январе был впервые за десять лет зарегистрирован в Свердловской области в 2017 году. Об этом на
«Первый укус у нас случился в середине января 2017 года в частном секторе Чкаловского района Екатеринбурга — это уникальный случай, такого не было минимум лет десять. Клещ был занесен в дом собакой, а поскольку это частный сектор, вероятно наличие грызунов, которые являются “кормителями” клещей. Произошел контакт с домашним животным и занос клеща. В результате клещом была покусана женщина, ей ввели иммуноглобулин, клеща исследовали, он не был заражен клещевыми инфекциями», — сказал он.
По словам Юровских, прошлый сезон клещевых инфекций был «средним» по интенсивности, таким же ожидается и предстоящий сезон.
В Свердловской области в 2016 году было зарегистрировано чуть более 25 тыс. укусов клещами, что на 17% меньше, чем в 2015 году и на треть меньше среднемноголетних данных. Было зарегистрировано 99 случаев заболевания клещевым энцефалитом. «Ни одного случая летального исхода от клещевого энцефалита не было выявлено в Свердловской области. Впервые за долгие годы мы не регистрировали случаи летального исхода от этой тяжелейшей инфекции», — отметил Юровских.
В настоящее время основным экспертным центром в России в области сельскохозяйственной, лесной и почвенной акарологии (раздел зоологии беспозвоночных, изучающий клещей — прим. ТАСС) является Тюменский государственный университет (ТюмГУ). К работе в международной комплексной
В 2016 году в лаборатории было установлено новое оборудование — криогенная вакуумная установка для сушки биологических образцов нового поколения. Она была закуплена по гранту Российского научного фонда для изучения клещей в Западной Сибири. Также тюменские ученые совестно с коллегами Новой Зеландии проводят исследования клещей пяти торфяных болот на