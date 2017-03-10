У бывшего директора 57-й школы Москвы прошли обыски

«Обыск проводился следователями ГСУ СК РФ по Москве. У педагогов изъяли компьютеры, фотографии, некоторые документы, которые могут иметь значение в рамках расследуемого уголовного дела. Следственные действия проводились в присутствии адвокатов», — рассказал собеседник редакции.

По его словам, сейчас все изъятое будет направлено на анализ и экспертизу. «Следствие намерено проверить информацию о том, что руководство школы было в курсе “теневой” стороны учебы, в том числе сексуальных отношений педагогов и учеников, а также фактов употребления наркотиков в помещениях учебного заведения», — уточнил источник.