Под камеры попались свыше 40 тысяч омских «гонщиков»

Система, целью которой является пресечение нарушений и снижение числа аварий, включает 63 стационарных комплекса фото- и видеофиксации, а также 25 передвижных комплексов типа «Арена» и пять видеофиксаторов нарушений правил парковки и остановки «Паркон».

С января этого года за счет этих средств в автоматическом режиме было установлено 54349 нарушений правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе облправительства. В список вошли неправильные парковка, проезд перекрестков и, конечно, превышение скорости. Последний тип нарушений — самый распространенный. Его допустили около 47 тысяч автомобилистов.

Пресс-служба правительства Омской области:

— Больше всего нарушений — 86% от общего числа — составляет превышение водителями транспортных средств разрешенной максимальной скорости. Для обеспечения безопасности, предотвращения аварийных ситуаций Управление ГИБДД УМВД России по Омской области и Главное управление региональной безопасности призывают водителей соблюдать скоростной режим, в особенности — в сложных дорожных условиях.