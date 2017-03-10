Жители южных районов Прикамья жалуются на нехватку центров диализа

Активисты Народного фронта намерены обратиться в краевой минздрав с просьбой ускорить разработку стратегии развития нефрологической помощи на территории региона и открыть центр диализа в Чернушке.



Такие решения были приняты после того, как в ОНФ обратились почти 60 жителей южных районов Пермского края. Они пожаловались на то, что инвалиды первой группы вынуждены три раза в неделю преодолевать значительные расстояния в неудобных автобусах по плохим дорогам, чтобы добраться до центров.



Больные из Куединского района едут в Чайковский 280 км и обратно, пациенты из Чернушки — в Чайковский, 155 км. Жители Осы ездят в Краснокамск — 160 км, Барды — в Пермь, а это 180 км. Пациенты из поселка Октябрьский ездят в Красноуфимск в период бездорожья в объезд (190 км), жители села Уинское — в Лысьву (также около 190 км).



