В Татарстане выявили подростков, состоящих в «группах смерти»

Так, прокуратура потребовала от руководителя исполкома района Азата Гарифуллина и заведующего управлением образования района Роберта Мансурова выявить и пресечь участие школьников в «группах смерти», а также провести реабилитационные мероприятия с привлечением психолога и родителей в отношении ранее выявленных подростков, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани отчислили 19-летнюю студентку второго курса Казанского авиационно-технического колледжа им. П. В. Дементьева Наталью Сотникову из-за того, что она «играет» в группах смерти.