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14:27 (мск), источник: Новости Перми

В Дзержинском и Свердловском районах отключат воду

Отключения запланированы на 11 и 14 марта для проведения работ на Вильвенской и Елькина.

Источник: Reuters

В Перми с 10:00 11 марта до 10:00 12 марта для проведения плановых работ на Вильвенской, 17 будет отключена вода по следующим адресам:
— ул. Вильвенская 17,19,21,
— ул. Мильчакова 19,19а, 21 (ЦТП), 22 (школа), 23,25,26 (д/сад), 27,28,28а, 29,30,30а, 31,32,33,34,35,
— ул. Котовского 2а (ЦТП № 9), 2,4,
— ул. Челюскинцев 13,15,17 (ЦТП), 19,21,23,
— ул. Тавричанская 24.

С 09:00 до 14:00 14 марта работы будут проводиться на Елькина, 16. Без воды останутся жители домов:
— ул. Елькина, 1, 1а, 1б, 2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 14, 14/1, 16, 43, 45, 47, 49;
— ул. Краснофлотская- 29а, 31;
— ул. Седова 22/2;
— ул. Глеба Успенского 28.

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