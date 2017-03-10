Омич снял на видео НЛО

Несмотря на то что объект двигался над землей медленно, некоторые комментаторы в соцсетях предположили, что это был всё-таки самолет.

Видвигались также версии, что это Двораковский осматривал проблемные участки в городе, или что при помощи квадрокоптера проводили обследование трубы, рядом с которой двигается объект. Еще по одной версии, у омичей начались массовые галлюцинации от неприятного запаха в городе.