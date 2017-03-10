Волгоградская область вошла в топ-5 самых событийных регионов России

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Агентства развития туризма, федеральный проект «Национальный календарь событий» определил регионы, на территории которых с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года было организовано наибольшее количество ярких туристско-привлекательных событий.

«Волгоградская область заняла в рейтинге пятое место, организовав этой зимой 13 крупных туристических мероприятий. В топ-5 также вошли Свердловская, Нижегородская, Псковская и Московская области», — добавили в агентстве.