Волгоградская область вошла в топ-5 самых событийных регионов России
Волгоградская область попала в топ-5 самых событийных регионов страны этой зимы.
Волгоградская область попала в топ-5 самых событийных регионов страны этой зимы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Волгоградская область заняла в рейтинге пятое место, организовав этой зимой 13 крупных туристических мероприятий. В топ-5 также вошли Свердловская, Нижегородская, Псковская и Московская области», — добавили в агентстве.
Отметим, что весной в регионе запланировано более десятка мероприятий, в их числе: фестиваль короткометражных фильмов «Вкратце!», всероссийский