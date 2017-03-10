Три школы Нижегородской области закрыты на карантин по гриппу

Нижний Новгород, 10 марта — АиФ-НН. Три школы Нижегородской области полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор по региону.

С 6 по 8 марта заболеваемость по сравнению с тремя предыдущими днями снизилась на 42%. За медицинской помощью с симптомами болезни обратилось 10 837 человек. В Нижнем Новгороде к врачам обратилось 5 941 человек.

В настоящее время приостановлен учебный процесс в трех школах Нижегородской области и частично в 18 классах девяти школ. Полностью закрыто три детсада и частично три группы в трех дошкольных учреждениях.