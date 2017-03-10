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14:50 (мск), источник: УралПолит.ру

На Вторчермете устранили аварию, лишившую воды 44 дома и женскую консультацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге ликвидирована коммунальная авария на улице Агрономической, из-за которой без холодной воды оставались 44 жилых дома и больница.

«Водоснабжение восстановлено, авария ликвидирована», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе МУП «Водоканал».

Работы по устранению аварии велись с восьми часов утра.

«Был согласован план проведения раскопчных работ (обязательно согласование со всеми организациями, которые эксплуатируют сети, расположенные рядом с поврежденным водоводом)», — отметили в пресс-службе «Водоканала».

Из-за повреждения на водоводе диаметром 300 мм вода была отключена в женской консультации Центральной городской клинической больницы № 24.

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