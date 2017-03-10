На Вторчермете устранили аварию, лишившую воды 44 дома и женскую консультацию
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге ликвидирована коммунальная авария на улице Агрономической,
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге ликвидирована коммунальная авария на улице Агрономической,
«Водоснабжение восстановлено, авария ликвидирована», — сообщили «УралПолит.Ru» в
Работы по устранению аварии велись с восьми часов утра.
«Был согласован план проведения раскопчных работ (обязательно согласование со всеми организациями, которые эксплуатируют сети, расположенные рядом с поврежденным водоводом)», — отметили в