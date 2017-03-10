Эпидемия гриппа в Омске близится к концу

Эпидемия гриппа в Омске движется к концу, о чём свидетельствует преобладание типа B в структуре вирусов гриппа. Об этом на пресс-конференции сообщила Ирина Бурашникова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области.

В Омской области сейчас показатель заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 17%, преобладают вирусы гриппа — 74%. В структуре самих вирусов гриппа преобладает В — 65%, остальные 35% — А (Н3N2).

Диагноз «грипп» подтверждён лабораторно у 334 омичей, в том числе у 141 ребёнка — это 42% от общего числа. Среди всех случаев преобладает вирус гриппа А — 83% (в его числе А (Н3N2) — 61%, не определяется подвид — 38%, А (H1N1) — 0,8%) и В — 16,7%.

«Прививки доказали свою эффективность: из общего числа заболевших гриппом привитых было всего 26 человек — 20 детей и шесть взрослых. Показатель составил три человека на 100 тыс. привитых. И ни одного тяжёлого случая. Сейчас по всей России снижается активность гриппа. Преобладают вирусы гриппа, их удельный вес — 63%. В их числе больше всего случаев приходится на тип В, который занял лидирующую позицию с восьмой недели года. Это свидетельствует об окончании эпидемии», — объяснила Бурашникова.

Сегодня все противоэпидемические мероприятия отменены, кроме поэтапного приостановления учебного процесса. Карантин ещё действует в 23 группах в 14 детских садах и 21 классе в восьми школах.

Почти месяц во время эпидемии в поликлиниках и стационарах работали более 60 интернов и ординаторов.

«Сейчас количество вызовов скорой помощи превышает суточную норму примерно на 200 обращений — нагрузка высокая. Обычно 1080−1090 вызовов. Не в эпидемический сезон обычно 70−90 по ОРВИ, сейчас 150−230, — рассказала Марина Костенко, замминистра здравоохранения Омской области. — Просьба не заниматься самолечением, хоть и обращений много, в регистратуру иногда сложно дозвониться».