В Самаре пройдет лыжная гонка памяти Виктора Ольховского

В воскресенье, 12 марта, в 10.45, в Самаре, в лесопарке им. 60-летия Советской Власти на лыжной базе МБУ ДО «СДЮСШОР № 11» пройдут соревнования по лыжным гонкам памяти руководителя департамента физической культуры и спорта, мастера спорта Виктора Ольховского, сообщает администрация областного центра.

В качестве почетных гостей на соревнования приглашены: вдова Виктора Ольховского Ольга Ольховская, мастер спорта России по плаванию; Владимир Медведев, мастер спорта СССР по лыжным гонкам; Сергей Четвериков, заместитель руководителя городского департамента физической культуры и спорта; Екатерина Чуйкова, мастер спорта России по лыжным гонкам, участница Зимних Олимпийских игр в Ванкувере.

В соревнованиях могут участвовать все желающие, юноши и девушки, а также выпускники МБУ ДО «СДЮСШОР № 11», имеющие допуск врача.

Победители и призеры соревнований во всех возрастных группах будут награждены медалями, грамотами и призами.