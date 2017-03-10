Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Снайпер ликвидировал одного из лучших штурмовиков Правого сектора
Кремль отреагировал на расследование ФБК о недвижимости Медведева
Спустя годы открываются сокровенные тайны Андрея Миронова
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Россия создает «пузырь» против НАТО в Черном море – СМИ
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Штаб блокады Донбасса: Порошенко обезумел и провоцирует
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
15:23 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре пройдет лыжная гонка памяти Виктора Ольховского

Мероприятие проводится с целью популяризации и развития лыжных гонок в Самаре, а также привлечения детей младшего возраста к систематическим занятиям спортом.

В воскресенье, 12 марта, в 10.45, в Самаре, в лесопарке им. 60-летия Советской Власти на лыжной базе МБУ ДО «СДЮСШОР № 11» пройдут соревнования по лыжным гонкам памяти руководителя департамента физической культуры и спорта, мастера спорта Виктора Ольховского, сообщает администрация областного центра.

В качестве почетных гостей на соревнования приглашены: вдова Виктора Ольховского Ольга Ольховская, мастер спорта России по плаванию; Владимир Медведев, мастер спорта СССР по лыжным гонкам; Сергей Четвериков, заместитель руководителя городского департамента физической культуры и спорта; Екатерина Чуйкова, мастер спорта России по лыжным гонкам, участница Зимних Олимпийских игр в Ванкувере.

В соревнованиях могут участвовать все желающие, юноши и девушки, а также выпускники МБУ ДО «СДЮСШОР № 11», имеющие допуск врача.

Победители и призеры соревнований во всех возрастных группах будут награждены медалями, грамотами и призами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вырастут кривыми. Как заложенность носа влияет на красоту зубов
Минтранс Турции подтвердил столкновение вертолета с телебашней
Спортсменов РФ отказались допустить к отбору на Паралимпиаду
Источник назвал причину падений самолетов с «Адмирала Кузнецова»
Законопроект об ограничении вейпов и кальянов внесли в Госдуму
МИД РФ: в Ливии задержано судно с россиянами
Виновники ДТП доплатят из своих
В НАСА нашли потерянный восемь лет назад зонд
Спорт
Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова»
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несосотоящего «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь