В НАСА нашли потерянный восемь лет назад зонд

Для определения местонахождения космических аппаратов на орбите Луны использовался новый наземный радар. Кроме Чандраян-1 специалисты также обнаружили межпланетную станцию Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), которая была запущена в 2009 году. Ученые отмечают, что знали орбитальные данные местонахождения станции, поэтому ее поиски не составили труда.

С поисками индийского зонда было сложнее, так как аппарат по размерам примерно в два раза меньше автомобиля и он перестал подавать сигналы. Поиски осложнялись и тем, что за время обращения спутника вокруг Луны его орбита могла несколько раз измениться.

Чандраяна-1, запущенный 22 октября 2008 года, стал первым индийским космическим аппаратом, отправленным за пределы земной орбиты. Первые данные он передал с лунной орбиты месяц спустя. Предполагалось, что за два года работы он создаст подробный атлас лунной поверхности и изучит химический состав спутника.

К моменту, когда курирующие миссию Чандраяна-1 специалисты потеряли связь с зондом, он пробыл на орбите 312 дней и успел совершить более трех тысяч оборотов вокруг Луны. Представители объявили миссию аппарата завершенной (хотя и преждевременно) и подчеркнули, что зонд успел получить большое количество ценных научных данных.