Школьник из Воронежской области стал лучшим фокусником страны

Ловкость рук и никакого мошенничества. Владимир работает в одной из самых сложных областей сценического волшебства — микромагии. Фокусы демонстрирует на расстоянии вытянутой руки и в прямом контакте со зрителем. На выступлении в родной школе в ассистентках у него сразу два учителя. Педагоги по очереди считают шарики, но в итоге всё-равно ошибаются.

«И накройте меня сверху, накрывайте, накрывайте, а вы снизу, пожалуйста. Я достану из кармана волшебную соль — просто посыплю, всё по-честному. Раз, два — и все шарики исчезают!».

Чтобы шарики исчезали вовремя и незаметно для зрителей, а рваные салфетки вдруг превращались в красную шляпу, Владимиру приходится ежедневно репетировать. Заниматься магией юный волшебник начал ещё в детском саду. Сначала самостоятельно, потом познакомился с наставником из Иваново. И уже 5 лет участвует в конкурсах иллюзионистов в Москве и Петербурге. Дома тренируется по старым учебникам советских мастеров. Секреты фокусов Владимира знает только мама. Чтобы помочь сыну Антонина даже пробовала сама освоить чародейство.

Антонина Григорьева, мама:

«Показывает, некоторые знаю, некоторые не хочу знать, но у меня вот не получается так, как у него! А ну, дай-ка я попробую хоть чем-нибудь удивить! Нет! Это дар!».

Фокусники, шутит Владимир, самые честные люди в мире, если пообещали обмануть — обязательно так и сделают. Сам он уже пользуется авторитетом среди настоящих профи. На международном конкурсе иллюзионистов юный маг из Богучара смог удивить своим оригинальным номером даже именитых чародеев. Разноцветные кубики в его руках меняют цвет, перемещаются и как будто сами выстраиваются в столбик.

Владимир Григорьев, фокусник:

«Из 100 баллов максимальных я набрал 83. Волнение, конечно, было, но как-то переборол и вот всё-таки выступил. Были ошибки, но незначительные такие».

По словам опытных фокусников, Владимиру удаётся главное — удержать внимание зрителей. Умение «околдовать» зал — ценное качество для будущей профессии. Но не волшебника. Искусство иллюзии в нашей стране развито слабо, и получить диплом профессионального мага можно только за рубежом. Поэтому после окончания школы Владимир собирается поступать на актёрский факультет. Но фокусы всё равно останутся главным увлечением всей его жизни.