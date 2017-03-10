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15:51 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарская прокуратура потребовала проверить крыши из-за суицидальной игры «Синий кит»

Госдума уже подготовила пакет инициатив против склонения детей к суициду.

Игры в социальных сетях, которые якобы доводят российских подростков до сведения счётов с жизнью, продолжают находиться просторах интернета. Так, на днях в прокуратуру Самарского района поступила оперативная информация о том, что хочет сброситься с крыши 14-летняя девочка. В надзорном ведомстве отреагировали незамедлительно.

 — Да, такие данные о готовящемся самоубийстве участницы игры «Синие киты» действительно поступали в районный отдел. В целях профилактики прокуратура потребовала УК и ТСЖ до 14 марта усилить внимание за состоянием крыш, проверить решётки на крыши и замки. Проверить, чтобы ключи от замков на крыши не имелись у посторонних лиц. Речь идёт не только о Самарском районе. Профилактика планируется и в других районах города, — сообщили ProGorodSamara.ru в Прокуратуре Самарской области.

Отметим, что подобная инициатива вызвала отклик у некоторых общественников. В частности общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль», инициировавшая ранее создание дружины против «групп смерти», обратилась в Генпрокуратуру с просьбой распространить опыт прокуратуры Самарского района по всей территории России. Кстати, во «Вконтакте» появилась информация о том, что в одну из тольяттинских школ пришло письмо из полиции. В нём приказано довести до сведения всех родителей, что в это воскресенье группа КИТ планирует провести в стране акцию с массовыми самоубийствами. Взрослым рекомендовано в этот день не отпускать детей от себя, даже в магазин, соседний подъезд или к другу.
Судя по всему, какие-то оповещения по поводу суицидальных игр приходили и в самарские школы.

 — Сегодня в 18−00 меня пригласили на собрание в нашу школу на улице Советской Армии. Обсуждаться будет как раз эта тема. Сходим, узнаем, что скажут, потому что никто толком не говорит ничего по данному поводу, скрывают, а меня, как мать, подобный всплеск ажиотажа по этой теме в Интернете пугает, — поделилась своими мыслями с корреспондентом ProGorodSamara.ru местная жительница Светлана П. (данные изменены).

По имеющимся данным, ежедневно Роскомнадзор блокирует около сотни групп, в соцсетях склоняющих подростков к суициду. Между тем, Госдума уже подготовила пакет инициатив против склонения детей к суициду. За доведение до самоубийства детей и подростков предлагается давать 8 лет лишения свободы. В совокупности ответственность для тех, кто склоняет несовершеннолетних к самоубийствам в социальных сетях, может составить до 12 лет тюрьмы.

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Самарская прокуратура потребовала проверить крыши из-за суицидальной игры «Синий кит»
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