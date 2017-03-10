В Петербург прибыли морские ежи и экзотические рыбы из Шри-Ланки
Обитатели моря поступят на продажу в магазины.
Обитатели моря поступят на продажу в магазины.
В Пулково прилетел самолет с морскими обитателями из
В Петербург прибыли морские ежи, ракообразные и 270 экзотических рыбок. Их осмотрели эксперты регионального Россельхознадзора. В ходе проверки никаких нарушений ветеринарного законодательства выявлено не было.
Морские жители поступили во владение компании, занимающейся розничной торговлей.