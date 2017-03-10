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20:39 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербург прибыли морские ежи и экзотические рыбы из Шри-Ланки

Обитатели моря поступят на продажу в магазины.

Источник: РИА "Новости"

В Пулково прилетел самолет с морскими обитателями из Шри-Ланки, сообщает «Петербургский дневник». Борт приземлился в Северной столице 10 марта.

В Петербург прибыли морские ежи, ракообразные и 270 экзотических рыбок. Их осмотрели эксперты регионального Россельхознадзора. В ходе проверки никаких нарушений ветеринарного законодательства выявлено не было.

Морские жители поступили во владение компании, занимающейся розничной торговлей.

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