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15:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми хотят увековечить память пропавших детей

Организаторы планируют собрать 730 тыс. рублей для скульптуры из металла.

Скульптура, посвященная всем пропавшим без вести детям, скоро появится в Перми, сообщает портал «59.ру». Инициаторами её создания стали участники общественного проекта «Дети Дома». Они хотели бы этим объектом привлечь внимание к проблеме пропажи детей. Только за последние несколько месяцев 2017 года в краевой столице в розыск объявили 29 ребятишек. Саму скульптуру выполнят из металла. Праздничное открытие объекта намечено на 6 мая. Сейчас место размещения согласовывают с администрацией Перми. Стоимость проекта составит 730 тыс. рублей. Необходимую сумму организаторы намерены собрать с помощью спонсоров, и за счёт пожертвований горожан.

Напомним, несколько недель назад в Перми произошел трагический случай с 10-летней школьницей, потрясший всех горожан.

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