В Перми хотят увековечить память пропавших детей
Организаторы планируют собрать 730 тыс. рублей для скульптуры из металла.
Организаторы планируют собрать 730 тыс. рублей для скульптуры из металла.
Скульптура, посвященная всем пропавшим без вести детям, скоро появится в Перми, сообщает портал «59.ру». Инициаторами её создания стали участники общественного проекта «Дети Дома». Они хотели бы этим объектом привлечь внимание к проблеме пропажи детей. Только за последние несколько месяцев 2017 года в краевой столице в розыск объявили 29 ребятишек. Саму скульптуру выполнят из металла. Праздничное открытие объекта намечено на 6 мая. Сейчас место размещения согласовывают с администрацией Перми. Стоимость проекта составит 730 тыс. рублей. Необходимую сумму организаторы намерены собрать с помощью спонсоров, и за счёт пожертвований горожан.
Напомним, несколько недель назад в Перми произошел трагический случай с 10-летней школьницей, потрясший всех горожан.