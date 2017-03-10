Станция скорой помощи в Перми получила предупреждение УФАС

Всего предупреждения получили девять подстанций ПГССМП.

«Торги на определение поставщиков не проводились, хоть и договоры на оказание услуг скорой медицинской помощи заключены», — уточнил и.о. руководителя УФАС по Пермскому краю Антон Удальёв.

Напомним, ранее стало известно о том, что в ФСБ обратилось ООО «Новоскор», недовольное действиями должностных лиц ГБУЗ ПК «Пермская городская станция скорой медицинской помощи» (ПГССМП) при проведении конкурсов на выбор подрядчика на обслуживание машин скорой. Контракт был заключен с единственным поставщиком, при этом конкурс был проведен с нарушениями.

По факту обращения прокуратура начала проверку станции скорой помощи в Перми.

По итогам главному врачу ПГССМП было выдано представление об устранении нарушений — конкурс на предоставление транспортных услуг объявили повторно.



