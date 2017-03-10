Росприроднадзор выдвинул две версии появления запаха газа в воздухе Омска

Стали известны первые итоги проверки, которую природоохранные ведомства проводили в связи с жалобами омичей на неприятный запах газа в воздухе. Как рассказал Om1.ru исполняющий обязанности руководителя омского Роспотребнадзора Сергей Ерёмин, уже установлено: источник выбросов находится в Советском округе.

Сергей Ерёмин, и.о. руководителя управления Росприроднадзора по Омской области:

— Если раньше мы работали по всему городу, в том числе и по левому берегу (на улицах Любинской и Волгоградской, где тоже был запах), то сейчас у нас круг замкнулся. Это территория в границах улицы Доковской и дороги на Александровку. Севернее находится несколько предприятий. Сейчас мои специалисты находятся на двух предприятиях, третье будут проверять тоже сегодня.

Конкретные названия попавших под подозрение предприятий ведомство не озвучивает до окончания проверки.

Анализы проб воздуха подтвердили, что омичи чувствуют запах этилмеркаптана — вещества, которое добавляют в газ, чтобы утечку можно было определить по запаху.

Сергей Ерёмин, и.о. руководителя управления Росприроднадзора по Омской области:

— Этилмеркаптан используется для того, чтобы маркировать запахом не только бытовой газ, как пишут в прессе, но и всё остальное топливо. Предельно допустимая концентрация по этому веществу — 0,8 мг/куб.м — достаточно высокая. Предельный порог определимости по запаху — в тысячи раз ниже. Грубо говоря, запах мы уже определяем, а до достижения предельной концентрации ещё далеко. По большому счёту, особой опасности это вещество не представляет, если ты не находишься в зоне розлива или выброса этого вещества. Тогда оно вызывает жжение в глазах.

Обнаружение в пробах этилмеркаптана позволило специалистам ещё больше сузить круг подозреваемых. Этилмеркаптан в Омской области не производят. Его привозят в Омск с Урала по заказу предприятий, которые используют это вещество в своей деятельности. Соответственно, виновника надо искать среди покупателей этилмеркаптана.

Сергей Ерёмин, и.о. руководителя управления Росприроднадзора по Омской области:

— Его применяют организации, которые работают с топливом, в том числе с бытовым газом. Это организации, которые эксплуатируют системы транспортирования, подачи, распределения топлива.

Также у Росприроднадзора появилось две версии ЧП: этилмеркаптан мог попасть в воздух только двумя путями.

Сергей Ерёмин, и.о. руководителя управления Росприроднадзора по Омской области:

— Может быть, произошла разгерметизация какой-то ёмкости — возможно, транспортирующей трубы. Возможно, произошёл разовый выброс. Или же нарушение технологии при сливе — произошёл пролив этого вещества или выброс, когда товар привезли в Омск.

Специалисты Роспотребнадзора надеются, что уже к ночи экологическая обстановка в городе улучшится. К вечеру обычно поднимается ветер, который способен развеять вещество. По данным ведомства, в Кировском воздухе порог концентрации практически сведён к нулю. Определённый запах ощущается только в северной промышленной зоне — в Нефтяниках.