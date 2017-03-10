Авиакомпания «Нордавиа» запустит рейсы из Воронежа в Петербург 27 марта
Самолеты будут летать трижды в неделю.
Самолеты будут летать трижды в неделю.
Авиакомпания «Нордавиа — региональные авиалинии» запустит прямые рейсы из Воронежа в
До 31 мая вылет из Воронежа будет осуществляться в 19:55, самолет прибудет в аэропорт «Пулково» в 22:00. Со 2 июня по 27 октября рейсы будут отправляться из Воронежа в 18:50, в
Кроме того, авиакомпания, как и в 2016 году, запустит рейсы в Сочи. Первый самолет «Нордавиа — региональные авиалинии» вылетит из Воронежа в Сочи 29 мая.
К пятнице, 10 марта, билеты в