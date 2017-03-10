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15:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Авиакомпания «Нордавиа» запустит рейсы из Воронежа в Петербург 27 марта

Самолеты будут летать трижды в неделю.

Авиакомпания «Нордавиа — региональные авиалинии» запустит прямые рейсы из Воронежа в Санкт-Петербург с понедельника, 27 марта, сообщила пресс-служба воронежского аэропорта. Самолеты будут летать три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость полета в один конец без учета топливного сбора составит 3,3 тыс. рублей.

До 31 мая вылет из Воронежа будет осуществляться в 19:55, самолет прибудет в аэропорт «Пулково» в 22:00. Со 2 июня по 27 октября рейсы будут отправляться из Воронежа в 18:50, в Санкт-Петербурге самолет приземлится в 21:00.

Кроме того, авиакомпания, как и в 2016 году, запустит рейсы в Сочи. Первый самолет «Нордавиа — региональные авиалинии» вылетит из Воронежа в Сочи 29 мая.

К пятнице, 10 марта, билеты в Санкт-Петербург и Сочи поступили в продажу. Их можно приобрести на сайте или в кассах воронежского аэропорта или на сайте авиакомпании.

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