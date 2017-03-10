В Нижегородской области пройдут знаменитые гусиные бои

Знаменитые гусиные бои пройдут в Павлове, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Мероприятие начнется 11 марта в 11.00. В состязаниях примут участие прославленные бойцовые гуси из Павлова, Москвы, Тулы, Подольска, Курска и других городов России. Бои идут по строгим правилам: запрещены удары в ноги или глаза — за это птицу дисквалифицируют.

Схватка продолжается до тех пор, пока один из гусей не побежит с поля боя, или если хозяева не договорятся о ничьей. Схватки гусей называют «джентльментскими» или бескровными. Они не такие жестокие, как петушиные. У каждого бойца есть своя «любушка» — гусыня, которая находится рядом, чтобы подбадривать гусей.

«Традиции проведения гусиных боев в Павлове насчитывает не один век. В Нижегородской области была даже выведена особая порода бойцовых гусей. Со временем народная забава переросла в серьезные соревнования, которые привлекают участников и туристов из всех регионов России», — сообщила начальник отдела туризма министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Алла Морозова.