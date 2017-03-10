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15:42 (мск), источник: dostup1.ru

Лифты после капремонта отказываются работать в Магнитогорске

Новые механизмы, на которые было потрачено 54 млн рублей, теперь постоянно ломаются.

Проблемы с капремонтом в Магнитогорске (Челябинская область) — три десятка лифтов, на замену которых было направлено 54 млн рублей народных денег, введены в эксплуатацию с опозданием и грубыми нарушениями, плюс сейчас они постоянно ломаются, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги инспекции регионального отделения ОНФ.

«В ноябре 2016 года в шести домах Магнитогорска начали менять подъемное оборудование. По графику работы должны были закончиться 26 декабря, по факту — 26 лифтов введены в эксплуатацию в конце января 2017-го, пять — смонтированы, но еще не приняты. По словам жителей и представителей УК, лифты работают с постоянными перебоями и остановками. Простой пущенных в эксплуатацию новых лифтов в среднем в неделю составляет 500 часов», — пояснил эксперт ОНФ Дмитрий Осипчук, добавив, что люди опасаются за свои жизни, боятся, что может случиться что-то более серьезное, чем застревание между этажами.

Жители домов требуют от фонда «Региональный оператор капитального ремонта» устранить нарушения и обеспечить комфортный подъем и спуск. Управляющая компания и обслуживающая организация обвиняют в неполадках подрядчиков, осуществлявших монтаж и пусконаладочные работы. Исполнители ссылаются на акты приемки и необходимость правильного содержания и обслуживания сложного подъемного оборудования.

По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Антона Неверова, после длительных переговоров удалось разработать план по урегулированию проблемы: УК передаст все претензии по монтажу подрядчикам, они согласуют мероприятия и устранят имеющиеся неполадки.

Добавим, представитель регионального Минстроя, участвовавший в выездной проверке, отметил, что «по неизвестным причинам Регоператор не пригласил сотрудников профильного ведомства на процедуру сдачи в эксплуатацию сложных подъемных механизмов повышенной опасности» — о существующей проблеме с лифтами в Магнитогорске представители министерства узнали от Общероссийского народного фронта.

По просьбе общественников будет рассмотрена возможность проведения независимой экспертизы и повторной приемки лифтов.

«В 2017 году в рамках реализации программы капитального ремонта жилых домов в Челябинской области запланирована замена более 500 лифтов, в ближайшие три года более 1,5 тыс. Повторение сложившейся ситуации недопустимо. Большую роль в этом должен сыграть фонд капремонта. Региональный оператор должен выступать активным контролером, осуществляющим строительный надзор. Только при этом условии люди будут ему доверять и своевременно производить оплату услуг капремонта», — отметил Неверов.

Эксперты челябинского отделения ОНФ продолжат держать ситуацию под контролем до ее завершения, когда все оборудование будет сдано в эксплуатацию и начнет работать в штатном режиме, а жители получат возможность без ограничений и боязни добираться до своих квартир.

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Лифты после капремонта отказываются работать в Магнитогорске
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