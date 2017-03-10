«Золотая семья России» живёт в Омской области

Петраковы из деревни Новоархангеловка Любинского района Омской области победили в номинации «Золотая семья» Всероссийского конкурса «Семья года», организованного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщает портал правительства Омской области, супругам вручена вручил диплом и памятная медаль. Лауреатами и победителями Всероссийского конкурса стали 79 семей. За звание лучшей участники боролись в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций».

Михаил Андриянович и Валентина Павловна вместе прожили 62 лет. 18-летняя Валентина на танцах в клубе увидела только что демобилизовавшегося солдата Мишу. Было это 2 апреля 1955 года и до сих пор супруги вместе. Есть две дочери, шестеро внуков и десять правнуков.