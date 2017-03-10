Совет по маркетингу курортных территорий появился на Кубани

В числе его главных задач — развитие и продвижение бренда «Курорты Краснодарского края», а также формирование брендов отдельных курортных территорий и туристских продуктов региона.

В состав совета вошли руководители ведущих маркетинговых и коммуникационных агентств, эксперты в области продвижения туристских продуктов и территорий, представители научного сообщества.

Как сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди, активная работа по маркетингу территорий ведется в Туапсинском районе и Горячем Ключе. Также она запланирована в текущем году в Анапе, другим курортам только предстоит включиться в этот процесс.