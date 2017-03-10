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17:34 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Совет по маркетингу курортных территорий появился на Кубани

Консультативный совет по стратегическому маркетингу курортных территорий появился на Кубани.

В числе его главных задач — развитие и продвижение бренда «Курорты Краснодарского края», а также формирование брендов отдельных курортных территорий и туристских продуктов региона.

В состав совета вошли руководители ведущих маркетинговых и коммуникационных агентств, эксперты в области продвижения туристских продуктов и территорий, представители научного сообщества.

Как сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди, активная работа по маркетингу территорий ведется в Туапсинском районе и Горячем Ключе. Также она запланирована в текущем году в Анапе, другим курортам только предстоит включиться в этот процесс.

Руководитель краевого ведомства акцентировал, что созданный консультативный совет призван оказывать компетентную помощь как министерству и муниципальным образованиям края, так и предприятиям санаторно-курортной и туристской сферы. Первое заседание краевого совета по стратегическому маркетингу курортных территорий намечено на апрель текущего года, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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