Гидромет: на выходных в Беларуси похолодает
Синоптики обещают, что в начале следующей недели погода начнет меняться, но по западу сохранится влияние атмосферных фронтов.
Синоптики обещают, что в начале следующей недели погода начнет меняться, но по западу сохранится влияние атмосферных фронтов.
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Прохладная погода с дождями ожидается в Беларуси на предстоящих выходных 11 и 12 марта, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
«На выходных немного похолодает, но все равно средняя температура воздуха будет выше нормы на 4−6 градусов выше нормы», — сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что погодные условия в Беларуси в ближайшие дни будут определять влажная неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт.
Так, в субботу 11 марта по
В начале следующей недели погода начнет меняться, но по западу сохранится влияние атмосферных фронтов — там днем пройдет мокрый снег с дождем, возможен туман. ночью термометры покажут -2..+4°С, ночью термометры покажут -2..+9°С.