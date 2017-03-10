Гидромет: на выходных в Беларуси похолодает

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Прохладная погода с дождями ожидается в Беларуси на предстоящих выходных 11 и 12 марта, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

«На выходных немного похолодает, но все равно средняя температура воздуха будет выше нормы на 4−6 градусов выше нормы», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что погодные условия в Беларуси в ближайшие дни будут определять влажная неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт.

Так, в субботу 11 марта по юго-восточной части страны пройдут дожди, возможен мокрый снег, температура воздуха ночью составит от -1 до +4°С, днем от +2 до +8°С. В воскресенье 12 марта осадки ожидаются уже на большей части территории республики осадки, ночью термометры покажут -2..+5°С, днем от +1°С по северо-западу Беларуси до +9°С по юго-востоку страны.

В начале следующей недели погода начнет меняться, но по западу сохранится влияние атмосферных фронтов — там днем пройдет мокрый снег с дождем, возможен туман. ночью термометры покажут -2..+4°С, ночью термометры покажут -2..+9°С.