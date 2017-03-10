Украинцы смогут ездить в Албанию без виз с 1 апреля

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк на своей странице в Facebook.

В соответствии с положениями соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Албании, которые пользуются действительными проездными документами (заграничным паспортам, удостоверениям личности моряка) могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договорной стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180.

Соглашение о взаимной отмене визовых требований было подписано 4 ноября 2016 года во время визита в Тирану главы МИД Павла Климкина.