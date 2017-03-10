В Волгограде с 10 по 31 марта перекрыто движение по улице Батова

Объезд транспортных средств осуществляется по внутридворовым проездам.

Также в связи с работами на подземных коммуникациях с 10 по 16 марта будет прекращено движение транспортных средств по проезду между домом № 5 по улице Сергея Лазо и домом № 1 переулка Вязниковского. Объезд транспортных средств предусмотрен по переулку Вязниковскому, переулку Юрия Смирнова, улице Сергея Лазо.