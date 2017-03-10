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18:05 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде с 10 по 31 марта перекрыто движение по улице Батова

С 10 по 31 марта во время проведении работ по ремонту подземных инженерных коммуникаций прекращено движение транспорта по автомобильной дороге улицы Батова напротив дома № 9.

Объезд транспортных средств осуществляется по внутридворовым проездам.

Также в связи с работами на подземных коммуникациях с 10 по 16 марта будет прекращено движение транспортных средств по проезду между домом № 5 по улице Сергея Лазо и домом № 1 переулка Вязниковского. Объезд транспортных средств предусмотрен по переулку Вязниковскому, переулку Юрия Смирнова, улице Сергея Лазо.

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