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15:59 (мск), источник: НИА Самара

ГИБДД региона проведет специализированные рейды с применением группового метода несения службы

Участников дорожного движения просят отнестись с пониманием к проводимым Госавтоинспекцией мероприятиям.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в марте текущего года в регионе пройдут специализированные профилактические рейды с применением группового метода несения службы инспекторским составом ДПС специализированного батальона дорожно-патрульной службы оперативного реагирования ГУ МВД России по Самарской области.

Основное внимание при проведении спецмероприятий будет уделяться выявлению и пресечению несанкционированного проезда крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.

Просьба ко всем участникам дорожного движения отнестись с пониманием к проводимым Госавтоинспекцией мероприятиям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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