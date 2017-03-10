ГИБДД региона проведет специализированные рейды с применением группового метода несения службы
Участников дорожного движения просят отнестись с пониманием к проводимым Госавтоинспекцией мероприятиям.
Участников дорожного движения просят отнестись с пониманием к проводимым Госавтоинспекцией мероприятиям.
В целях профилактики
Основное внимание при проведении спецмероприятий будет уделяться выявлению и пресечению несанкционированного проезда крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.
Просьба ко всем участникам дорожного движения отнестись с пониманием к проводимым Госавтоинспекцией мероприятиям, сообщает