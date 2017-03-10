ГИБДД региона проведет специализированные рейды с применением группового метода несения службы

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в марте текущего года в регионе пройдут специализированные профилактические рейды с применением группового метода несения службы инспекторским составом ДПС специализированного батальона дорожно-патрульной службы оперативного реагирования ГУ МВД России по Самарской области.

Основное внимание при проведении спецмероприятий будет уделяться выявлению и пресечению несанкционированного проезда крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.