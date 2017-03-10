Американский канал HBO снимет сериал о победе Трампа на выборах

Как сообщает Variety, за основу будет взята новая книга американских журналистов Джона Хейлимана и Марка Хэлперина из серии «Игра изменилась» («Кардинальные изменения» Game Change).

По первому его документальному роману этой серии — «Обама и Клинтоны, Маккейн и Пэйлин, а также гонка всей жизни» — был снят фильм HBO. Он был посвящен выборам 2008 года, и роль Сары Пэйлин в нем досталась обладательнице «Оскара» Джулиан Мур, а сенатора Джона Маккейна сыграл Эд Харрис.

В числе продюсеров сериала по книге, которая будет опубликована в ближайшее время, также значится Том Хэнкс.