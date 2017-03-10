Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Китаянка родила младенца-гиганта
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Россия создает «пузырь» против НАТО в Черном море – СМИ
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
"Взрослая" красота: в рекламе белья снялась 57-летняя модель
Пять доказанных секретов, чтобы жить дольше 90 лет
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16:42 (мск), источник: Интерфакс

Американский канал HBO снимет сериал о победе Трампа на выборах

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Американский канал HBO намерен снять мини-сериал о «драматичной и невероятной» победе Дональда Трампа над Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

Источник: Reuters

Как сообщает Variety, за основу будет взята новая книга американских журналистов Джона Хейлимана и Марка Хэлперина из серии «Игра изменилась» («Кардинальные изменения» Game Change).

По первому его документальному роману этой серии — «Обама и Клинтоны, Маккейн и Пэйлин, а также гонка всей жизни» — был снят фильм HBO. Он был посвящен выборам 2008 года, и роль Сары Пэйлин в нем досталась обладательнице «Оскара» Джулиан Мур, а сенатора Джона Маккейна сыграл Эд Харрис.

В числе продюсеров сериала по книге, которая будет опубликована в ближайшее время, также значится Том Хэнкс.

Справка
Дональд Трамп. За что его любят и ненавидятАнкета самого эксцентричного президента Америки.
Комментарии
1
А Б
В сообщении отсутствует одна весьма важная деталь - информация о том, кто финансирует этот проект. Будет весьма интересно, если в будущем выяснится, что этим спонсором окажется Трамп или кто-либо из членов его семьи или ближайшего окружения.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из закона о единой российской нации убрали слова о единой нации
Минтранс Турции подтвердил столкновение вертолета с телебашней
Спортсменов РФ отказались допустить к отбору на Паралимпиаду
Яровая предложила изучать на уроках ОБЖ киберугрозы
Минфин рассказал о встрече Силуанова с валютными заемщиками
МИД РФ: в Ливии задержано судно с россиянами
В Южной Корее судья пришла на оглашение импичмента в бигуди
Спорт
Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова»
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несосотоящего «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь