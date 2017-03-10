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17:10 (мск), источник: Секрет Фирмы

Успех дня. Южнокорейская судья забыла снять бигуди и стала символом трудолюбия

Глава конституционного суда Южной Кореи Ли Чон Ми стала символом трудолюбия женщин после того, как случайно пришла на оглашение решения суда об импичменте президенту с бигуди в волосах. Об этом пишет Associated Press.

Агентство отмечает, что многие жители Южной Кореи усмотрели в забытых бигуди не небрежность, а преданность своей работе, несмотря на действующий в стране культ безупречной внешности.

Бигуди судьи стали самым популярным запросом в местном поисковике. На втором месте по популярности — импичмент президенту Пак Кын Хе.

Фоторепортаж
Президент Южной Кореи сложила с себя полномочия

Ранее конституционный суд Кореи единогласно поддержал решение парламента об импичменте президенту Пак Кын Хе. Причиной стал политический скандал, разразившийся после того, как стало известно, что президент допустила к секретным документам свою подругу Чхве Сун Силь, нарушив тем самым Конституцию страны и иные законы. Подругу президента также подозревают в том, что она вымогала деньги у крупных корейских компаний, заставляя перечислять крупные суммы в связанные с ней фонды.

По делу Чхве Сун Силь среди прочих проходит глава Samsung Ли Чжэ Ен, который обвиняется в даче взятки в размере 43 млрд вон ($37,5 млн) за лоббирование интересов компании.

Комментарии
2
А Б
Как мало нужно для того, чтобы сместить акценты в новостях с действительно значимого факта на тот, который в обычной ситуации даже не обратил бы на себя внимание.
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Сергей Донченко
Как говорится, дьявол кроется в мелочах. Этот красноречивый факт на примере одного судьи говорит о квалификации всего суда в целом. Женщина в бигуди выносит решения об отстранения президента государства. Что может лучше проиллюстрировать слова великого реформатора 20 в. о том, что "каждая кухарка может" ...
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