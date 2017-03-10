Успех дня. Южнокорейская судья забыла снять бигуди и стала символом трудолюбия

Агентство отмечает, что многие жители Южной Кореи усмотрели в забытых бигуди не небрежность, а преданность своей работе, несмотря на действующий в стране культ безупречной внешности.

Ранее конституционный суд Кореи единогласно поддержал решение парламента об импичменте президенту Пак Кын Хе. Причиной стал политический скандал, разразившийся после того, как стало известно, что президент допустила к секретным документам свою подругу Чхве Сун Силь, нарушив тем самым Конституцию страны и иные законы. Подругу президента также подозревают в том, что она вымогала деньги у крупных корейских компаний, заставляя перечислять крупные суммы в связанные с ней фонды.

По делу Чхве Сун Силь среди прочих проходит глава Samsung Ли Чжэ Ен, который обвиняется в даче взятки в размере 43 млрд вон ($37,5 млн) за лоббирование интересов компании.