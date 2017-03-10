В Самаре осенью откроется совершенно новый парк с национальным колоритом

— Нам хочется, чтобы в создании парка приняли участие не только члены «Союза народов», но и все люди Самарской области. Он же строится для всех, для потомков. Мы призываем передавать в «Парк дружбы» какие-то старые костюмы, национальную утварь — все это поможет создать уникальный комплекс, — заметил председатель региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростислав Хугаев.

Всего в комплексе, представляющем культуры народов Самарской области, будут обустроены 19 национальных подворий: русский, мордовский, чувашский, татарский, белорусский, еврейский и другие. Дома, в которых можно будет увидеть экспозиции об истории, достижениях и культуре народа, будут одинаковой площади — 55 кв. м, а территория каждого подворья составит 500 кв. м.

Сейчас уже построены 7 домов, в которых начаты работы по внутренней и внешней отделке. Парк соединят с застройкой пешеходной дорогой, которая будет проложена уже в этом году. На сегодняшний день в парке высадили более 300 взрослых деревьев, привезенных из разных районов области. Каждое растение весом от 16 до 22 т было транспортировано и высажено в парке.

Полноценное открытие парка для горожан должно состояться в 2018 году, когда комплекс будет достроен. Создатели надеются, что новое общественное пространство станет новой достопримечательностью города и будет привлекать туристов, в том числе и иностранных. В Парке дружбы народов собираются проводить экскурсии, концерты, археологические и краеведческие выставки, конференции, национальные свадьбы, межнациональные праздники и фестивали.