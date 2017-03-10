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18:14 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Причиной запаха в нижегородском детсаду стало дезинфицирующее средство

Причиной запаха в детсаду Нижнего Новгорода стало дезинфицирующее средство. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Напомним, по факту публикации в СМИ информации о появлении в помещении детсада № 119 резкого химического запаха специалисты управления Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» выехали на место.

Специалисты установили, что в детсаду дезинфицирующее средство «Комби Дез» могло использоваться с нарушением рекомендаций по его применению, что привело к химической реакции и возможному появлению резкого запаха.

Дети и сотрудники из помещений детского сада были своевременно выведены.

Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» в настоящее время проводят лабораторные исследования отобранных проб воздуха.

До результатов контрольных анализов детсад по решению департамента образования Нижнего Новгорода принимать детей не будет.

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