Установлено оптимальное время для загара

Источник: РИА "Новости"

Главным критерием для оценки ученые выбрали получение оптимальной дозы витамина D, который синтезируется в коже человека под действием дневного света.

В январе на солнце рекомендуется находиться около 130 минут, при этом должно быть открыто не менее 10% поверхности тела.

В апреле и июле достаточно десяти минут, но примерно четверть тела должна быть открыта. В октябре на солнце нужно находиться полчаса. Данные рекомендации верны для южных умеренных широт, передает «Лента. Ру». На северных средних широтах на солнце зимой следует находиться дольше. Радиации, которая вырабатывается в 10:00, достаточно, чтобы за 9,7 часа удовлетворить потребности организма в витамине D. Под действием излучения, производимого в 16:00, нужно находиться в течение 5,7 часа. В обоих случаях должно быть открыто минимум 10% тела.

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