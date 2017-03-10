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17:47 (мск), источник: Моя Планета

Установлено оптимальное время для загара

Испанские исследователи установили лучшую продолжительность нахождения на солнце.

Источник: РИА "Новости"

Главным критерием для оценки ученые выбрали получение оптимальной дозы витамина D, который синтезируется в коже человека под действием дневного света.

В январе на солнце рекомендуется находиться около 130 минут, при этом должно быть открыто не менее 10% поверхности тела.

В апреле и июле достаточно десяти минут, но примерно четверть тела должна быть открыта. В октябре на солнце нужно находиться полчаса. Данные рекомендации верны для южных умеренных широт, передает «Лента. Ру».

На северных средних широтах на солнце зимой следует находиться дольше. Радиации, которая вырабатывается в 10:00, достаточно, чтобы за 9,7 часа удовлетворить потребности организма в витамине D. Под действием излучения, производимого в 16:00, нужно находиться в течение 5,7 часа. В обоих случаях должно быть открыто минимум 10% тела.

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С другой стороны, весной и летом около десяти минут пребывания на солнце, начиная с 13:00, и примерно 20 минут в период с 15:00 до 17:00, будет достаточно для удовлетворения суточной потребности в витамине D. Открыто для солнечной радиации при этом должно быть не менее четверти поверхности тела.

Данные выводы справедливы для людей с третьим типом кожи (у них темные волосы, серые или карие глаза, обычно смуглая кожа и отсутствие веснушек), именно к ним относится большинство проживающих в Испании. Людям с более светлой кожей из-за риска получения ожогов нужно меньше находиться на солнце. Это означает, что посредством естественных источников света они, скорее всего, не получают достаточно витамина D.

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