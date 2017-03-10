Установлено оптимальное время для загара
Испанские исследователи установили лучшую продолжительность нахождения на солнце.
Испанские исследователи установили лучшую продолжительность нахождения на солнце.
Главным критерием для оценки ученые выбрали получение оптимальной дозы витамина D, который синтезируется в коже человека под действием дневного света.
В апреле и июле достаточно десяти минут, но примерно четверть тела должна быть открыта. В октябре на солнце нужно находиться полчаса. Данные рекомендации верны для южных умеренных широт, передает «Лента. Ру».
На северных средних широтах на солнце зимой следует находиться дольше. Радиации, которая вырабатывается в 10:00, достаточно, чтобы за 9,7 часа удовлетворить потребности организма в витамине D. Под действием излучения, производимого в 16:00, нужно находиться в течение 5,7 часа. В обоих случаях должно быть открыто минимум 10% тела.
С другой стороны, весной и летом около десяти минут пребывания на солнце, начиная с 13:00, и примерно 20 минут в период с 15:00 до 17:00, будет достаточно для удовлетворения суточной потребности в витамине D. Открыто для солнечной радиации при этом должно быть не менее четверти поверхности тела.
Данные выводы справедливы для людей с третьим типом кожи (у них темные волосы, серые или карие глаза, обычно смуглая кожа и отсутствие веснушек), именно к ним относится большинство проживающих в Испании. Людям с более светлой кожей