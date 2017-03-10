В 16 районах Самарской области ожидается подтопление населенных пунктов

Подтопление ожидается в 69 населенных пунктах. Предупреждение составлено по верхней границе прогноза:

В Похвистневском районе на р. Большой Кинель: Похвистнево и окрестные села.

В Кинель-Черкасском районе на р. Больной Кинель: Отрадный и окрестные села, с. Тимашево, Репьевка, Кротовка, Кинель-Черкассы, Никольская вторая.

В Кошкинском районе на р. Большой Черемшан: с. Старое Максимкино, на р. Кондурча — с. Супонево, Кошки, Каменный Овраг, Тенеево, Мамыково, д. Островка.

В Челно-Вершинском районе на р. Большой Черемшан: с. Багано, Старое Эштебенькино, Сиделькино, Старое Аделяково, Чувашское Эштебенькино.

В Сергиевском районе на р. Сок: с. Сергиевск, Нероновка, Чекалино, Елшанка, Большая Чесноковка, Нижняя Орлянка.

В Камышлинском районе на р. Сок: с. Камышла, Старое Ермаково.

В Красноярском районе на р. Сок: c. Белозерки, Большая Каменка, Красный Яр, Раевка, на р. Кондурча — пос. Елшанка.

В Елховском районе на р. Кондурча: с. Кр. Поселение, Елховка, пос. Казачий.

В Нефтегорском районе на р. Самара: с. Утевка, Бариновка, Покровка, на р. Чапаевка: с. Дмитриевка, Богдановка.

В Богатовском районе на р. Самара: пос. Заливной, с. Виловатое, Съезжее, Богатое, Максимовка.

В Борском районе на р. Самара: с. Заплавное,

В Хворостянском районе на р. Чагра: с. Новотулка, д. Дубовка, Хворостянка, Орловка, Новокуровка.

В Волжском районе на р. Самара: с. Cпиридоновка; на р. Чапаевка; с. Сухая Вязовка, Березовый Гай, Подъем Михайловка, Яблоновый овраг.

В Кинельском районе на р. Самара: д. Домашка, Бобровка; на р. Большой Кинель: город Кинель, с. Геогриевка.

В Алексеевском районе на р. Чапаевка: с. Калашновка, Ореховка, Летниково, пос. Горяиновка.

В Красноармейском районе на р. Чапаевка: с. Колывань, Вязовый Гай, Дергачи, Каменный Брод, Рощино.

Также в Минлесхозе сообщают, что по данным наблюдательной сети на 5 марта запасы воды в снеге в бассейнах малых рек области составили 116 — 177% нормы, в бассейнах рек Сызрань и Большой Иргиз — 69 — 91% нормы, в прошлом году 100 — 122% от нормы.

На реках области сохраняется режим зимней межени, ледостав, ледостав с промоинами, на реке Чагра — чисто (с 7 марта- на месяц раньше обычных сроков).

Толщина льда на реках составляет от 19 см (Сок) до 52 см (Самара в районе п. Алексеевка), в прошлом году — 13 см (Сок) до 43 см (Большой Кинель), в основном меньше среднемноголетних значений на 14 — 44 см, на р. Самара в районе п. Алекссевка больше среднемноголетнего значения на 7 см.

Водность рек выше нормы, а также в пределах и выше значений прошлого года.

Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия, максимальные уровни на большинстве рек ожидаются выше нормы на 12 — 224 см.

Вскрытие рек ожидается в конце марта — начале апреля.

Осеннее увлажнение почвы в 2016 году по бассейну Волги составило 60 — 112% от нормы, по бассейну р. Камы 63 — 76% (в 2015 году по бассейну Волги 87−157%, по бассейну Камы 127−166%).

На 5 марта запас воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому каскаду (до Жигулевской ГЭС) составил 136 мм или 126% нормы, прошлый год 125 мм — 116% нормы.

В первом квартале суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС ожидается 24,5 — 30,5 куб. км — 129% нормы (норма 21,3 куб. км, прошлый год 34,3 куб. км — 161% нормы). В феврале суммарный приток составил 7,8 куб. км или 132% нормы (норма — 5,9 куб. км, прошлый год 9,3 куб. км — 158% нормы). В марте приток воды в водохранилища ожидается в пределах 8,5−12,5 куб. км — 125% нормы (норма — 8,4 куб. км, прошлый год 12,9 куб. км — 154% нормы).

В первом квартале прогноз бокового притока воды в Куйбышевское водохранилище ожидается в пределах 620 — 740 куб. м/с — 158% нормы (норма 429 куб. м/с, прошлый год 782 куб. м/с — 182% нормы). В феврале боковой приток составил 580 куб. м/с — 158% нормы норма 367 куб. м/с, прошлый год 730 куб. м/с — 199% нормы). В марте боковой приток в Куйбышевское водохранилище ожидается в пределах 550 — 750 куб. м/с — 127% нормы (норма 512 куб м/с, прошлый год — 815 куб м/с — 159% нормы).

На 9 марта уровень воды у Тольятти — 48,73 м БС (норма 49,12 м БС, в 2016 г. — 51,32 м БС). Текущие уровни воды на Куйбышевском водохранилище у Тольятти ниже нормы на 39 см и значений прошлого года на 2 м 59 см.

Уровень воды у Самары — 28,72 м БС (норма 28,54 м БС, в 2016 г. — 28,73 м БС). Текущие уровни на Саратовском водохранилище у Самары выше нормы на 18 см, но в пределах значений прошлого года.

На Куйбышевском водохранилище у Тольятти — ледостав, толщина льда 52 см, что меньше нормы на 5 см, но больше значений прошлого года на 10 см. На Саратовском водохранилище у Самары наблюдается ледостав, лед потемнел, толщина льда 43 см (норма 42 см), что в пределах нормы, в прошлом году наблюдались забереги.

Очищение ото льда Куйбышевского (начало третьей декады апреля) и Саратовского (начало второй декады апреля) водохранилищ ожидается на 5−6 дней раньше нормы.

Прогнозы максимальных уровней воды на Саратовском водохранилище будут составлены в апреле после утверждения графика сбросов воды в Нижнюю Волгу, сообщают в региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.