90% нижегородцев не удовлетворены состоянием своих дворов

По результатам голосования, лишь 10% нижегородцев удовлетворены состоянием своего двора и ничего бы не стали менять. Более половины- 66% респондентов считают, что в их дворе нужно создать пространство и для отдыха, и для парковки автомобилей, а также отремонтировать проезды и тротуары.

За озеленение дворов при помощи высадки дополнительных деревьев, устройства газонов, а также за установку скамеек проголосовали 19% пользователей. Еще 5% участников опроса считают, что их двору необходим полноценный детский городок.

«В 2017 году будут благоустраиваться дворовые территории Автозаводского, Канавинского и Нижегородского районов. Среди общественно значимых городских пространств в проекты благоустройства этого года попадают Мещерское озеро, улица Большая Покровская, площади Минина и Пожарского и Горького», — сказал исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов.