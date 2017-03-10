90% нижегородцев не удовлетворены состоянием своих дворов
Абсолютное большинство нижегородцев не удовлетворены состоянием своих дворов. Таковы результаты голосования проведенного на официальном портале администрации города.
Абсолютное большинство нижегородцев не удовлетворены состоянием своих дворов. Таковы результаты голосования проведенного на официальном портале администрации города.
По результатам голосования, лишь 10% нижегородцев удовлетворены состоянием своего двора и ничего бы не стали менять. Более половины- 66% респондентов считают, что в их дворе нужно создать пространство и для отдыха, и для парковки автомобилей, а также отремонтировать проезды и тротуары.
За озеленение дворов при помощи высадки дополнительных деревьев, устройства газонов, а также за установку скамеек проголосовали 19% пользователей. Еще 5% участников опроса считают, что их двору необходим полноценный детский городок.
«В 2017 году будут благоустраиваться дворовые территории Автозаводского, Канавинского и Нижегородского районов. Среди общественно значимых городских пространств в проекты благоустройства этого года попадают Мещерское озеро, улица Большая Покровская, площади Минина и Пожарского и Горького», — сказал исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов.