Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Общительным людям труднее похудеть
«Когда муж понял, было уже поздно»: история гонщицы из РФ
Как живут восточные жены на самом деле
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Индии не нравится российский истребитель 5-го поколения – СМИ
СМИ: РФ создает «пузырь» против НАТО в Черном море
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Наступление на Мосул
19:18 (мск), источник: Sputnik.by

Электронные сигареты приравняют к обычным в Беларуси

Белорусские власти давно хотели «заняться» проблемой популярности парогенераторов в республике.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Электронные сигареты будут приравнены к обычным в Беларуси, сообщили в пятницу в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Специалисты подготовили проект поправок в декрет президента № 28, который регулирует производство, оборот и потребление табачного сырья и табачных изделий. Согласно документу, к привычным сигаретам с табаком будут приравнены и парогенераторы.

Читайте также
Физлица могут продавать свои личные вещи через соцсети — МАРТ

«Предусмотрено распространение на электронные системы курения и жидкости для электронных систем курения норм и правил, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий», — сообщили в МАРТ.

Таким образом, электронные сигареты нельзя будет курить в общественных местах, список которых постоянно расширяется: вскоре в него будут добавлены все остановки, пляжи и другие общественные места. Появится ограничение и на продажу парогенераторов несовершеннолетним — сейчас электронные сигареты может купить любой желающий, вне зависимости от возраста.

Кроме борьбы с курением, в том числе и электронных сигарет, предусмотрены и другие меры: например, с 2019 года жидкости для парогенераторов будут облагаться акцизом.

С призывом заняться курильщиками летом 2016-го года к чиновникам обращался президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства полагает, что курение необходимо показывать как что-то нежелательное и невыгодное, а те же электронные сигареты не делать «модными».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гидромет: на выходных в Беларуси похолодает
Эрдоган: Россия должна снять санкции с турецких компаний
Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину
СМИ: после падения вертолета в Стамбуле выживших нет
Сечин подтвердил уход из «Роснефти» главы службы безопасности
Мартен Фуркад побил рекорд Бьерндалена
События недели в фотографиях
В Южной Корее судья пришла на оглашение импичмента в бигуди
Спорт
Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова»
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несосотоящего «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь