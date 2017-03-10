Электронные сигареты приравняют к обычным в Беларуси

Специалисты подготовили проект поправок в декрет президента № 28, который регулирует производство, оборот и потребление табачного сырья и табачных изделий. Согласно документу, к привычным сигаретам с табаком будут приравнены и парогенераторы.

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Электронные сигареты будут приравнены к обычным в Беларуси, сообщили в пятницу в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

«Предусмотрено распространение на электронные системы курения и жидкости для электронных систем курения норм и правил, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий», — сообщили в МАРТ.

Таким образом, электронные сигареты нельзя будет курить в общественных местах, список которых постоянно расширяется: вскоре в него будут добавлены все остановки, пляжи и другие общественные места. Появится ограничение и на продажу парогенераторов несовершеннолетним — сейчас электронные сигареты может купить любой желающий, вне зависимости от возраста.

Кроме борьбы с курением, в том числе и электронных сигарет, предусмотрены и другие меры: например, с 2019 года жидкости для парогенераторов будут облагаться акцизом.