В субботу в Петербурге и области ожидают дождь, снег и гололед

В субботу в Петербурге и области ожидают дождь, снег и гололед

В субботу, 10 марта, в Петербурге и Ленобласти температура будет колебаться от минуса к плюсу, и на дорогах снова местами будет скользко. Об этом сообщает МЧС.