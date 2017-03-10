В субботу в Петербурге и области ожидают дождь, снег и гололед
В субботу, 10 марта, в Петербурге и Ленобласти температура будет колебаться от минуса к плюсу, и на дорогах снова местами будет скользко. Об этом сообщает МЧС.
В субботу, 10 марта, в Петербурге и Ленобласти температура будет колебаться от минуса к плюсу, и на дорогах снова местами будет скользко. Об этом сообщает МЧС.
Согласно прогнозу, в Петербурге завтра ожидается +1…-1 градус ночью и +1…+3 градуса днем. Ночью выпадет снег, днем пройдет дождь. Ветер ночью будет переменный слабый, днем — западных направлений 2−7 м/с.
В области ночью будет +1…-4 градуса, в большинстве районов выпадет снег, в отдельных районах ожидается налипание мокрого снега. Днем обещают +1…+6 градусов и небольшой дождь. Ветер ночью будет переменный слабый, днем — западных направлений 2−7 м/с.
На дорогах обоих регионов местами ожидается гололедица.