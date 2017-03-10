Неделю высоких технологий проведут для ростовских школьников
В период с 13 по 19 марта пройдет VI Всероссийская школьная Неделя высоких технологий и технопредпринимательства.
В период с 13 по 19 марта пройдет VI Всероссийская школьная Неделя высоких технологий и технопредпринимательства.
В её рамках учащихся познакомят с современными научными разработками, технологиями и инновациями.
Так для ростовских школьников информационный центр по атомной энергии подготовил насыщенную программу.
Всю неделю они будут участвовать в различных интеллектуальных играх. Кроме того, кандидат