УФАС запретило мэрии Волгограда ликвидировать маршрутки

Иными словами, волгоградское УФАС требует от мэрии отменить пункт документа, согласно которому 15 апреля текущего года в Волгограде будут ликвидированы 87 муниципальных маршрутов, обсуживающихся силами частных перевозчиков.

Как пояснили ВДТВ в пресс-службе надзорного органа, специалистами сделан вывод о том, что реализация документа планирования перевозок приведет к сокращению количества хозяйствующих субъектов на рынке регулярных перевозок пассажиров, что содержит признаки нарушения закона о защите конкуренции.