Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
10 спорных вопросов о кофе
Как обустроить балкон: 5 идей
Александр Овечкин впервые станет отцом
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: украинские пограничники обиделись и ушли с границы с Польшей
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
"Взрослая" красота: в рекламе белья снялась 57-летняя модель
Пять доказанных секретов, чтобы жить дольше 90 лет
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
17:08 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

УФАС запретило мэрии Волгограда ликвидировать маршрутки

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области 10 марта в адрес администрации Волгограда выдано предупреждение об отмене п. 4 документа планирования регулярных пассажирских автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в областном центре.

Иными словами, волгоградское УФАС требует от мэрии отменить пункт документа, согласно которому 15 апреля текущего года в Волгограде будут ликвидированы 87 муниципальных маршрутов, обсуживающихся силами частных перевозчиков.

Как пояснили ВДТВ в пресс-службе надзорного органа, специалистами сделан вывод о том, что реализация документа планирования перевозок приведет к сокращению количества хозяйствующих субъектов на рынке регулярных перевозок пассажиров, что содержит признаки нарушения закона о защите конкуренции.

«В связи с большим общественным резонансом Волгоградским УФАС России будет проведена пресс-конференция по выданному предупреждению, которая состоится 15 марта 2017 года в 10:00 в помещении Волгоградского УФАС России», — подчеркнул руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минтранс Турции подтвердил столкновение вертолета с телебашней
Спортсменов РФ отказались допустить к отбору на Паралимпиаду
Яровая предложила изучать на уроках ОБЖ киберугрозы
Минфин рассказал о встрече Силуанова с валютными заемщиками
МИД РФ: в Ливии задержано судно с россиянами
HBO выпустит сериал о борьбе Трампа и Клинтон за пост президента
В Южной Корее судья пришла на оглашение импичмента в бигуди
Спорт
Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова»
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несосотоящего «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь