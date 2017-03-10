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17:16 (мск), источник: ТАСС

Яровая направила главе Минобрнауки предложения по изучению киберугроз на уроках ОБЖ

Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что образовательный процесс не может игнорировать возникающие угрозы информационной безопасности детей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила письмо министру образованию и науки РФ Ольге Васильевой с предложением дополнить школьную программу ОБЖ и информатики разделами, предусматривающими изучение вопросов, касающихся личной безопасности и правил защиты от киберугроз. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Яровая, которая ранее выступила автором законопроекта о защите детей от склонения к самоубийству и введении уголовного наказания для организаторов опасной деятельности для детей и подростков, считает необходимым «принятие комплексных мер, направленных на профилактику указанных видов общественно опасной деятельности».

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«Очевидно, что навыки безопасности, которые необходимо прививать учащимся, должны учитывать современные технологии, а образовательный процесс не может игнорировать возникающие угрозы информационной безопасности детей», — говорится в письме.

Яровая подчеркнула, что Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012−2017 годы, утвержденная указом президента, относит к числу нарастающих проблем несоответствие современной системы обеспечения информационной безопасности детей новым рискам, связанным с развитием интернета и информационных технологий.

«Необходимо пересмотреть школьные программы по ОБЖ и информатике, — уверена вице-спикер. — Наши дети должны получать знания и навыки собственной безопасности в информационном поле и должны понимать, какая опасность их подстерегает, чтобы избежать угрозы». Кроме того, необходимы дополнительные методики, которые могут быть разработаны совместно с МВД, Роскомнадзором, психиатрами для того, чтобы педагоги обладали первичными знаниями о том, как распознать сложное психоэмоциональное состояние ребенка. «Мы полностью готовы к взаимодействию со всеми ведомствами в этом вопросе», — подтвердила политик.

Яровая 9 марта внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству и доведение их до суицида. Максимальное наказание в случае совокупности преступлений по этим нормам может составить 12 лет заключения. Законопроект стал результатом работы специальной группы, созданной в Госдуме в ноябре прошлого года под руководством Яровой. На документ поступили положительные отзывы правительства и Верховного суда.

Комментарии
6
perplexed
как в анекдоте. Сынок настало время поговорить о секасе. Ладно,пап,что ты хочешь знать?
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Дмитрий Голубев
Яровую в президенты ! Северной Кореи. А замом Милонова. Там их му .. дизм кстати.
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Злой зулус
Яровую и всех поджигателей войны и думающих, что кому то - сытым и богатым странам США, страны Европы есть дело до нищей и находящейся в жесточайшем упадке России в Северную Корею к братьям по разуму.
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