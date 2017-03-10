Дачным участкам в Селиванихе придадут статус садоводств

Уже началась работа по внесению изменений в правила землепользования и застройки, после их утвердят на заседании Думы Иркутска. Завтра с 12.00 до 16.00 на улице Трактовой — остановка транспорта «Угольная» — для иркутян будет открыт консультационный пункт.