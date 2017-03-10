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17:21 (мск), источник: Вести Иркутск

Дачным участкам в Селиванихе придадут статус садоводств

Жители Селиванихи завтра выйдут на пикет, а тем временем мэрия Иркутска обещает: дачным участкам в конфликтном микрорайоне придадут статус садоводств.

Уже началась работа по внесению изменений в правила землепользования и застройки, после их утвердят на заседании Думы Иркутска. Завтра с 12.00 до 16.00 на улице Трактовой — остановка транспорта «Угольная» — для иркутян будет открыт консультационный пункт.

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