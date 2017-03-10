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17:53 (мск), источник: РИАЦ

Госжилинспекция разъяснила появление новых строк в платежках на квартплату

В Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области состоялся брифинг, на котором было разъяснено появление новых строчек в квитанциях на оплату коммунальных услуг.

Источник: РИАЦ

Жители Волгоградской области, получив платежные документы за жилищно-коммунальные услуги в январе 2017 года, обнаружили там появление двух новых строк: коммунальный ресурс ХВ (холодное водоснабжение) на содержание общего имущества и коммунальный ресурс ЭЭ (электроснабжение) на содержание общего имущества. Однако, как пояснили в Госжилинспекции, это — не новые показатели. В платежных документах за 2016 год они располагались в строках: «холодное водоснабжение» и «электроснабжение» соответственно — в столбцах «общедомовые нужды (ОДН)».

С 2017 года, в связи с изменением законодательства, поменялись форма платежного документа и названия данных показателей. Тарифы, нормативы, способы начисления остались неизменными. Плата начисляется по общедомовым приборам учета.

— Многие управляющие компании, неправильно расценив закон, решили, что должны взимать плату за коммунальные услуги на общедомовые нужды только по нормативу потребления. Это является нарушением. Плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества в домах, оснащенных приборами учета, осуществляется по приборам учета, но не выше норматива, — подчеркнула начальник отдела контроля за порядком начисления платежей инспекции Госжилнадзора Волгоградской области, Наталья Махонина.

Тем не менее, в отдельных случаях платеж за электроснабжение на содержание общего имущества изменился. Произошло это за счет того, что при расчете платы за электроэнергию, потребляемую при содержании общедомового имущества, управляющие компании стали использовать площадь подвалов и чердаков. Данные действия не являются нарушением законодательства, которое наделило управляющие компании таким правом с июля 2016 года. Однако некоторые управляющие компании стали применять данную норму только с января 2017 года.

Инспекция Госжилнадзора рекомендует гражданам внимательно ознакомиться с квитанциями на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая оборотную сторону, сравнить платежные документы за разные периоды, и в случае возникновения вопросов обратиться в свою управляющую компанию за разъяснениями. Можно обратиться в УК с заявлением на сверку платежей. Образцы таких заявлений есть на официальном сайте Госжилнадзора. Управляющая компания обязана сверку провести. Если сверка не проведена или остались вопросы к УК, можно обратиться в Госжилнадзор с заявлением, приложив к нему копии платежных документов.

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