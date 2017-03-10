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17:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Две станции на воронежском участке железной дороги в обход Украины откроются в мае и июне

Дорогу сдадут в эксплуатацию в августе.

Станции «Зайцевка» и «Сергеевка» на участке железной дороги в обход Украины в Воронежской области сдадут в эксплуатацию в мае и июне 2017 года соответственно, сообщил главный инженер Юго-Восточной железной дороги Владимир Сараев. Открытие линии «Прохорово — Журавка — Чертково — Батайск» состоится по плану в августе 2017-го. Совещание с руководителями структурных подразделений ЮВЖД, в котором принял участие губернатор Алексей Гордеев, прошло в пятницу, 10 марта.

Рабочие уложили 15 из 23 км железнодорожного полотна в Кантемировском районе. Станция «Журавка» реконструирована. Восстановление станции должны были завершить до конца 2016 года, но рабочим помешали зимние морозы, пояснил Владимир Сараев. Станцию сдадут в эксплуатацию в марте 2017-го.

На участке железной дороги между Богучарским и Кантемировским районами появятся две новых станции — «Зайцевка» и «Сергеевка». Кроме того, на участке железной дороги возведут 41 искусственное сооружение и железнодорожный мост. По словам Владимира Сараева, график движения поездов по новому участку железной дороги уже утвердили.

Губернатор Алексей Гордеев отметил успешное сотрудничество правительства региона и ЮВЖД при реализации масштабных проектов.

— На завершающую стадию вышло строительство в Кантемировском и Богучарском районах двухпутной железной дороги в обход Украины. На нашем участке дела обстоят лучше, чем с ростовской стороны. Это тоже показатель нашего взаимодействия, как на региональном, так и на муниципальном уровнях, — подчеркнул глава региона.

Контекст

О планах построить железнодорожную ветку в обход территории Украины федеральные власти объявили в 2014 году. ОАО «Российские железные дороги» и Министерство обороны России подписали договор о строительстве двухпутной электрифицированной железной дороги 25 июня 2015 года. Участок «Журавка — Миллерово» должен связать Воронежскую и Ростовскую области. Протяженность нового участка железной дороги составит 122,5 км.

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