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17:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

День открытых дверей для потребителей пройдет в Воронеже 15 марта

Специалисты Роспотребнадзора бесплатно проконсультируют граждан.

День открытых дверей для потребителей пройдет в здании регуправления Роспотребнадзора (улица Космонавтов, 21а) с 9:00 до 18:00 среды, 15 марта. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню прав потребителей.

Сотрудники ведомства расскажут воронежцам о защите прав потребителей, в том числе о правах покупателей при дистанционном приобретении товаров и услуг. Горожане получат бесплатную консультацию по спорным ситуациям, связанным с приобретением товаров и услуг. Тем, чьи права нарушили, помогут бесплатно составить претензии и исковые заявления.

Помимо специалистов Роспотребнадзора в Дне открытых дверей поучаствуют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области, областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», областной Торгово-промышленной палаты.

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