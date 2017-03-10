День открытых дверей для потребителей пройдет в Воронеже 15 марта

День открытых дверей для потребителей пройдет в здании регуправления Роспотребнадзора (улица Космонавтов, 21а) с 9:00 до 18:00 среды, 15 марта. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню прав потребителей.



Сотрудники ведомства расскажут воронежцам о защите прав потребителей, в том числе о правах покупателей при дистанционном приобретении товаров и услуг. Горожане получат бесплатную консультацию по спорным ситуациям, связанным с приобретением товаров и услуг. Тем, чьи права нарушили, помогут бесплатно составить претензии и исковые заявления.



Помимо специалистов Роспотребнадзора в Дне открытых дверей поучаствуют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области, областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», областной Торгово-промышленной палаты.