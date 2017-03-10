В рамках Года экологии в Москве пройдет выставка Энди Уорхола

30 лет назад в Нью-Йорке от инфаркта умер Энди Уорхол — создатель поп-арта — художник, иллюстратор, дизайнер, скульптор, продюсер, писатель, кинорежиссер.

В рамках экспозиции будет представлена серия из 10 изображений редких животных «Энди Уорхол. Вымирающие виды». Эта серия впервые выставляется в Москве.

Серия шелкографий «Вымирающие виды» была создана художником в 1983 году по просьбе друзей — защитников диких животных Рональда и Фрейды Фельдман. Серия включает изображения амурского тигра, африканского слона, орангутана, черного носорога, зебры Греви, гигантской панды, белоголового орлана, снежного барана, древесной лягушки из семейства квакш и бабочки. В России из указанных видов водятся амурский тигр, белоголовый орлан и снежный баран.