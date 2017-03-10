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17:50 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

К охране кубанских лиманов на время нереста привлекут казачество и полицию

В Приморско-Ахтарском районе прошло заседание под председательством вице-губернатора Андрея Коробки.

Источник: ГТРК «Кубань»

Собравшиеся вместе с заместителем главы региона обсудили вопросы охрана и контроля за пользованием водными биоресурсами края.

Весенний период нереста требует усиленной охраны. Ведь от этого зависит богатство рыбного «урожая». Сейчас акватории водоемов поделены на участки, за каждым из которых закреплен ответственный человек. Также постоянно у берегов дежурят мобильные группы.

По мнению Андрея Коробки, работа по пресечению браконьерства должна продолжаться в круглосуточном режиме. Более того, к защите биоресурсов собираются привлекать казаков, полицейских и участковых.

По итогам заседания вице-губернатор предложил со следующего года вообще запретить передвижение маломерных судов на кубанских водоемах в период нереста. Ограничение должно действовать не менее трех лет для азовских лиманов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Напомним, с 1 марта по 1 мая в связи с весенним нерестом во всех кубанских лиманов запрещено ловить рыбу.

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