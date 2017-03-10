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События недели в фотографиях

Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 4 по 10 марта 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.

4 марта. Патрик Стефанини, возглавлявший избирательный штаб кандидата в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийона, подал в отставку. Сам Фийон заявил, что не намерен отказываться от участия в выборах и на это решение никто не может повлиять.

Источник: AP 2017

4 марта. Правящая партия Индии «Бхаратия Джаната парти» премьер-министра Нарендры Моди получила относительное большинство голосов в законодательном собрании крупнейшего индийского штата Уттар-Прадеш.

Источник: AP 2017

5 марта. Полицейский во время молитвы в амстердамской мечети Аль-Кабир, где состоялась встреча против расизма и дискриминации.

Источник: AP 2017

5 марта. Мужчина с дочерью бежит навстречу правительственным войскам. Иракские военные рассчитывают полностью освободить Мосул от боевиков запрещенного в России «Исламского государства» в течение месяца.

Источник: Reuters

6 марта. Дипломатический скандал между Малайзией и КНДР, разразившийся после гибели Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, набирает обороты. Полиция Малайзии оцепила здание посольства КНДР в Куала-Лумпуре и запретила гражданам Северной Кореи выходить за территорию.

Источник: AP 2017

6 марта. В Индии отметили символизирующий приход весны праздник Холи. Традиционно в этот день горожане обсыпают друг друга цветными порошками и обливают подкрашенной водой. Веселье выходит за рамки храмов и на улицах приобретает массовый, неудержимый характер.

Источник: Reuters

7 марта. Жесткая миграционная политика Дональда Трампа вызвала резкое падение попыток нелегального пересечения границы с Мексикой. В первый месяц после вступления в должность нового президента поток нелегалов сократился на 40%.

Источник: Reuters

7 марта. Английский ученый Стивен Хокинг высказался в пользу организации аппарата мирового правительства. В Лондоне он получил грамоту почетного жителя города.

Источник: AP 2017

8 марта. В США провели акцию «День без женщин». Главной целью героини марша поставили борьбу с гендерным неравенством, которое, по их мнению, заключается в более низких зарплатах, дискриминации на работе и сексуальном насилии. В Нью-Йорке несколько участниц были задержаны полиция.

Источник: Reuters

8 марта. Девушка во время фотосессии в Москве около трехметровой цветочной стены на Поклонной горе в Международный женский день.

Источник: РИА "Новости"

9 марта. В сирийском городе Манбидж разместили американский военный контингент, цель которого — предотвращение нападения противоборствующих сторон друг на друга и обеспечение сосредоточенной борьбы с террористами.

Источник: Reuters

9 марта. Жители мексиканского города Тультепек, отпраздновали традиционный день фейерверков. Во время гуляний пиротехника крепится к конструкциям в форме быков «торитос», которых провозят по улицам.

Источник: Reuters

10 марта. В полиция Сеула сообщили о двух погибших в ходе протестных акций, участники которых выступают против решения суда об импичменте президента страны Пак Кын Хе.

Источник: Reuters

10 марта. Вертолет Sikorsky S-76 упал на городскую автомагистраль в стамбульском районе Бююкчекмедже. Среди пятерых погибших в результате крушения спасатели обнаружили тела четверых граждан РФ.

Источник: Reuters
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